بعد إبهار الكشافين.. صن: أستون فيلا يستهدف ضم تريزيجيه

يرغب نادي أستون فيلا الإنجليزي في ضم محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخبنا الوطني وفقا لما نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا

وتنوي إدارة أستون فيلا تقديم عرضا لتريزيجيه بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني لقاسم باشا لضم الجناح الأيسر.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن أداء تريزيجيه في بطولة أمم إفريقيا مع منتخبنا الوطني قد أبهر كشافين النادي الإنجليزي العائد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجيه سجل الهدف الوحيد في المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، قبل أن يصنع هدفا في مباراة الكونغو الديمقراطية، ويختتم مرحلة المجموعات بالمشاركة في الفوز على أوغندا.

وترغب الإدارة في دعم خط الهجوم بجناح قادر على اللعب الإبداع لذا استهدفوا ضم تريزيجيه حسبما جاء في التقرير.

انتقال تريزيجيه لأستون فيلا يجعله ينضم لزميله في المنتخب أحمد المحمدي الذي يلعب في أستون فيلا منذ عام 2017.

العروض الإنجليزية لتريزيجيه لم تكن من أستون فيلا فقط. نادي واتفورد قدم هو الأخر عرضا لضم لتقارير تركية. (طالع التفاصيل)

ويلعب تريزيجيه في قاسم باشا منذ عام 2018.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما آخر رائع، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

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تقرير تركي: واتفورد يقدم عرضا رسميا لضم تريزيجيه