الثعالب يخطفوه من قبضة الكبار.. تيليمانس إلى ليستر سيتي رسميا

أتم ليستر سيتي عملية شرائه ليوري تيليمانس قادما من صفوف موناكو رسميا ووقع مع اللاعب البلجيكي عقدا يمتد لأربع سنوات.

يوري تيليميناس النادي : ليستر سيتي ليستر سيتي

وأعلن ليستر سيتي عبر موقعه الرسمي ضمه للاعب صاحب الـ22 عاما بعدما كان استعاره في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وشارك تيليمانس في ذلك الوقت مع ليستر في 13 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وتعد تلك الصفقة هي الثالثة لليستر سيتي الصيف الجاري بعد جيمس جاستين وأيوزي بيريز.

وقال تيليمانس لموقع ليستر سيتي: "إنه لشعور رائع أن أوقع لذلك النادي بعدما وصلت هنا الموسم الماضي الكل كان رائعا معي لذلك أنا سعيد لأن أكون قادرا على أن أصبح لاعبا في هذا الفريق".

وأتم "أؤمن أنه بوجود العديد من المواهب في الفريق نستطيع تحقيق شيئا خاصا لذلك النادي".

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت مستقبل اللاعب البلجيكي بالانضمام للأندية الكبرى في أوروبا ولكن ليستر نجح في النهاية في الإبقاء عليه ضمن صفوفه.

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