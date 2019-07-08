رسميا – المقاصة يضم مهاجم حرس الحدود لـ 4 سنوات

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 17:56

كتب : عاطف شادي

إيدو موسيس - الأهلي - حرس الحدود - أيمن أشرف - سعد سمير - هدف ملغي

تعاقد نادي مصر للمقاصة مع النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود لمدة 4 سنوات.

ووقع موسيس صاحب الـ 21 عاما على عقود انضمامه لـ المقاصة اليوم الاثنين في مقر الشركة بحضور محمد عبد السلام رئيس النادي وعصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة وعبد الحميد عادل وأحمد زين العابدين وكيلي اللاعب.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة قد أبدى إعجابه بإمكانيات وقدرات إيدو موسيس الهجومية وطلب من ادارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق.

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وتسلم عصام سراج الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب من مسؤولي نادي الحرس، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدي مدير الكرة في النادي بقيد موسيس في قائمة المقاصة باتحاد الكرة.

صاحب الـ 21 عاما مهاجم حرس الحدود سجل 10 أهداف وصنع 3 خلال مشاركته في 32 مباراة الموسم الماضي في البطولات المحلية.

وأعلن المقاصة تعاقده في وقت سابق مع خالد أوتشو لاعب وسط منتخب أوغندا. (طالع التفاصيل)

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