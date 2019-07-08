رسميا – المقاصة يضم مهاجم حرس الحدود لـ 4 سنوات

تعاقد نادي مصر للمقاصة مع النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود لمدة 4 سنوات.

ووقع موسيس صاحب الـ 21 عاما على عقود انضمامه لـ المقاصة اليوم الاثنين في مقر الشركة بحضور محمد عبد السلام رئيس النادي وعصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة وعبد الحميد عادل وأحمد زين العابدين وكيلي اللاعب.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة قد أبدى إعجابه بإمكانيات وقدرات إيدو موسيس الهجومية وطلب من ادارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق.

وتسلم عصام سراج الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب من مسؤولي نادي الحرس، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدي مدير الكرة في النادي بقيد موسيس في قائمة المقاصة باتحاد الكرة.

صاحب الـ 21 عاما مهاجم حرس الحدود سجل 10 أهداف وصنع 3 خلال مشاركته في 32 مباراة الموسم الماضي في البطولات المحلية.

وأعلن المقاصة تعاقده في وقت سابق مع خالد أوتشو لاعب وسط منتخب أوغندا. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

خبر في الجول - أجيري يغادر القاهرة بعد الحصول على 2 مليون و400 ألف جنيه

كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

مصدر بـ اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عبر في الجول: رباعي لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة

صحفي بي بي سي: أستون فيلا مهتم بـ أحمد حجازي.. جذبهم أثناء متابعتهم لـ تريزيجيه

فانتازي في الجول.. بطولتك انت!