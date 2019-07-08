رسميا – بناء على ترشيح ميدو.. المقاصة يضم لاعب وسط أوغندا

تعاقد نادي مصر للمقاصة بشكل رسمي مع خالد أوتشو لاعب وسط منتخب أوغندا.

ووقع أوتشو على عقود انضمامه لـ المقاصة لمدة موسمين وذلك بعد وداع منتخب بلاده لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وجاء التعاقد مع أوتشو بناءً على ترشيح من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق المقاصة.

صاحب الـ 26 عاما شارك الموسم الماضي مع فريق تشيرتش هيل براثرز الهندي وظهر في 16 مباراة مع الفريق ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مرة.

لاعب الوسط الدفاعي شارك في كل مباريات منتخب بلاده أوغندا في أمم إفريقيا 2019.

أوتشو لعب كأساسي أمام الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ومصر وكذلك السنغال في دور الـ 16.

وبشكل عام، شارك أوتشو في 43 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل مرتين.

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