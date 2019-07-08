خاص خبر في الجول – الزمالك مهتم بضم تراوري من بيراميدز.. ولا مفاوضات رسمية حتى الآن

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 16:04

كتب : FilGoal

تراوري - الزمالك - بيراميدز - الدوري المصري

تهتم إدارة الزمالك بضم إريك تراوري لاعب بيراميدز في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن تراوري يأتي ضمن قائمة اهتمامات الزمالك في السوق الصيفية الحالية، مستغلا إمكانية قيد أحد التونسيين حمدي النقاز أو فرجاني ساسي، أو المغربي خالد بوطيب كمحليين.

وكذلك، تتزايد احتمالية رحيل المغربي حميد أحداد ما يمنح الزمالك أكثر من مقعد خاوي بالنسبة للاعبيه الأجانب.

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ولكن، حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك فإن اهتمام الأبيض بالبوركينابي لم يتطور بعد لعرض رسمي لإدارة بيراميدز التي أعلنت عبر مديرها التنفيذي ممدوح عيد استعدادهم للدخول في صفقات مع كل الأندية. (طالع التفاصيل)

وانتقل لتراوري في يناير الماضي، وسجل معه 8 أهداف منهم هدفين في شباك الزمالك نفسه.

وبدأ صاحب الـ23 عاما مشواره في مصر مع نادي أسوان، قبل أن ينتقل مصر للمقاصة ومنه إلى بيراميدز.

وإجمالا لعب تراوري في مصر 111 مباراة سجل فيهم 28 هدفا.

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