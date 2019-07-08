بيراميدز: سنتعامل مع كل الأندية.. ولا صحة لتوقيع السعيد وقفشة لـ الزمالك والأهلي 

قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز إن ناديه سيتعاون مع كل الأندية.

وأوضح عيد خلال المؤتمر الصحفي لإعلان سيباستيان ديسابر مدربا جديدا للفريق: "سيتم التعامل الأهلي وكل الأندية بصفقات".

وأردف "حتى الآن، لم نعقد أي صفقات مع الزمالك ولا أساس من الصحة لانتقال عبد الله السعيد للزمالك".

وأكمل "كذلك، لا صحة لتوقيع محمد مجدي (أفشة) على عقود انتقال للأهلي".

وأعلن نادي بيراميدز ظهر اليوم الاثنين التعاقد مع ديسابر المدير الفني السابق لأوغندا.

وكان ديسابر قد أنهى مشواره مع أوغندا بشكل رسمي أمس الأحد بالتراضي بين الطرفين.

وأنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد.

ويبدأ ديسابر مشواره مع بيراميدز الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية بجانب استئناف مباريات كأس مصر.

الفرنسي ديسابر صاحب الـ 42 عاما كان له تجربة سابقة في الدوري المصري مع فريق الإسماعيلي خلال موسم 2017-18.

مع ديسابر، لعب الإسماعيلي 18 مباراة ونجح في الانتصار 15 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس.

وفي ديسمبر من عام 2017 أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

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