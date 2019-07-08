حازم إمام: قررت عدم الترشح للانتخابات منذ 4 شهور.. العمل العام يأخذ أكثر مما يعطي

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل أن قرار عدم الاستمرار في منصبه يعود إلى فترة طويلة.

وأضاف إمام عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" "لقد قررت عدم الترشح مجددا في الانتخابات منذ 4 أشهر مضت، فالعمل العام في مصر صعب جدا، ويعرضك لهجوم شديد ودائم".

وتابع "العمل العام يأخذ أكثر مما يعطي، أقصد لا تحقق منه استفادة مادية، وبالطبع يمنح صاحبه قدرا من الشهرة".

وأشار العضو السابق باتحاد الكرة "أرقام خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر تبدو طبيعية، إلا أن الأداء العام للفريق في كأس الأمم لم يرض طموحات الجميع".

وكشف حازم إمام "لقد عقدت جلسة مع أجيري بحضور الكابتن أحمد شوبير لمناقشته في بعض الأسماء، وعرضنا عليه بعض اللاعبين للانضمام لقائمة المنتخب، إلا أنه تعلل بأن أحد اللاعبين لا يجيد أداء المهام الدفاعية، كما فند أسباب استبعاده للأسماء الأخرى".

وأتم إمام "لقد وعدنا أجيري بأنه سيتابع هؤلاء اللاعبين قبل توقف الدوري بأربعة أسابيع، ولكن عند إرسال القائمة النهائية لا يمكن أن نتدخل بها باستبعاد أسماء وضم آخرين مكانها"

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

















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