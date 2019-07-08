مؤتمر ديسابر - أحب التحديات.. وأسعى للفوز بالدوري مع بيراميدز

كشف سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز عن حبه للتحديات ورغبته في تحقيق لقب الدوري المصري مع بيراميدز هذا الموسم.

وأعلن نادي بيراميدز ظهر اليوم الاثنين التعاقد مع ديسابر المدير الفني السابق لأوغندا.

وقال ديسابر في بداية المؤتمر الصحفي: "أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات، بيئة العمل في مصر ممتازة".

وعن قيادته لأوغندا أوضح "فخور بما قدمته مع منتخب أوغندا في أمم إفريقيا وما حققته مع الفريق، لكن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك"

وأضاف "اليوم نحن حاضرون للحديث عن مشروع جديد وهو بيراميدز، ونجاحه هو عملي المقبل".

وشدد ديسابر "عندما كنت مدربا للإسماعيلي كان لدي هدف شخصي هو الفوز بلقب الدوري في مصر، وأمر ضروري أن نصل لذلك الآن مع بيراميدز".

وبالحديث عن الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل التوقيع مع بيراميدز أوضح ديسابر "الشروط أن نكون على هدف واحد، وهذه نقطة هامة بالنسبة لي".

وتابع "عندما أذهب لتدريب نادي ذهابي يكون من أجل الفوز وتحقيق الانجازات، أسعى لتحقيق ذلك في الدوري والكونفدرالية".

وأتم ديسابر تصريحاته "هدفي الفوز ببطولة الدوري، البطولة تمتاز بالسرعة والكثافة وأغلب المباريات تكون صعبة، لذلك يجب اعداد الفريق جيدا بدنيا".

وكان ديسابر قد أنهى مشواره مع أوغندا بشكل رسمي أمس الأحد بالتراضي بين الطرفين.

وأنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد.

ويبدأ ديسابر مشواره مع بيراميدز الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية بجانب استئناف مباريات كأس مصر.

الفرنسي ديسابر صاحب الـ 42 عاما كان له تجربة سابقة في الدوري المصري مع فريق الإسماعيلي خلال موسم 2017-18.

مع ديسابر، لعب الإسماعيلي 18 مباراة ونجح في الانتصار 15 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس.

وفي ديسمبر من عام 2017 أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

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