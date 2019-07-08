البدري عن ترشيحه لتدريب المنتخب: أمر رائع لكن لم يتحدث معي أحد

قال حسام البدري رئيس جهاز الكرة في بيراميدز إن ترشيحه لتدريب منتخب مصر يعد "أمرا رائعا".

وتحدث البدري في المؤتمر الصحفي لتقديم سيباستيان ديسابر مدربا لبيراميدز: "تدريب منتخب مصر شرف لي في كل وقت، بغض النظر عن أي خلافات أو مشاكل موجودة حاليا".

وأضاف "ترشيحي، وأن أكون ضمن الاهتمامات أمر رائع. من أحلامي دائما تدريب المنتخب".

وأردف "حتى الآن لم يصلني أو يتحدث معي أحد في المنتخب، دعونا ننتظر الأيام المقبلة".

وأتم "دعونا ننتظر لوصول عرض رسمي وحينها نتحدث مع إدارة بيراميدز لبحث الأمر".

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

البدري توج بـ3 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي في 3 ولايات، كما سبق له تدريب المنتخب الأوليمبي المصري.

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