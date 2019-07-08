تقرير - برشلونة ينجح في خطف موهبة وست بروميتش من سان جيرمان

نجح نادي برشلونة في الظفر بخدمات الموهبة الإنجليزية الشابة لوي باري لاعب وست بروميتش ألبيون بعد منافسة قوية مع باريس سان جيرمان، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن اللاعب صاحب الـ16 عاما كان في باريس وخضع للفحص الطبي فعليا في النادي الفرنسي، لكن برشلونة نجح في اللحظات الأخيرة في خطف الصفقة.

وانضم اللاعب لنادي وست بروميتش ألبيون منذ كان في السابعة من عمره، ويلعب في مركز المهاجم والجناح.

وسيحصل النادي الإنجليزي على مبلغ 235 ألف جنيه إسترليني كتعويض لرحيل باري إلى صفوف برشلونة.

المهاجم الإنجليزي لعب خلال الموسم الماضي في دوري تحت 18 عاما مع وست بروميتش في 12 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

ومثل باري منتخب إنجلترا تحت 16 عاما في 9 مواجهات سجل خلالها 6 أهداف.

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