اسكواش - الماليزية نيكول دافيد تقود حملة بمشاركة 3 مصريات لنشر اللعبة بالعالم

تقود أسطورة الاسكواش الماليزية نيكول دافيد حملة عالمية بمشاركة 3 لاعبات مصريات من أجل نشر اللعبة حول العالم.

وكانت نيكول دافيد قد أعلنت اعتزالها بنهاية الموسم وقررت دعم اللعبة عن طريق حملة عالمية بمشاركة عدد من اللاعبات.

ويشارك في الحملة كل من رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب من مصر.

وبجانب الثلاثي المصري ونيكول دافيد كل من الفرنسية كاميل سيرم والأمريكية أماندا صبحي والإنجليزية سارة جان بيري والويلزية تيسني إيفانز.

Our goals might be the same but our journeys are not! We all have stories ,sacrifices chances and lost opportunities that made us who we are today :) https://t.co/Xon1rya30l — Raneem El Welily (@RaneemElWelily) July 3, 2019

ويدعم اتحاد اللاعبين المحترفين للاسكواش الحملة التي تقودها نيكول دافيد من أجل نشر اللعبة حول العالم.

وينطلق موسم الاسكواش الجديد في سبتمبر المقبل ببطولة شنغهاي المفتوحة بالصين.

اقرأ أيضا

أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا

حوار - شوبير: من الصعب دائما التواصل مع أبو ريدة.. اللاعبون يتحملون 75% من الفشل

الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري

شوبير ينفجر: مسؤولو الاتحاد رضخوا لضغط اللاعبين في أزمة وردة.. رفضت عودته

الحضري لـ في الجول: 4 نصائح لإصلاح حال المنتخب.. "يجب الاستعانة بمن حققوا الإنجازات"

حوار في الجول – مساعد أجيري: أزمة وردة لم تؤثر على منتخب مصر.. وأبو ريدة لا يستحق ما يحدث له