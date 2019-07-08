اسكواش - الماليزية نيكول دافيد تقود حملة بمشاركة 3 مصريات لنشر اللعبة بالعالم

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 12:54

كتب : FilGoal

اسكواش

تقود أسطورة الاسكواش الماليزية نيكول دافيد حملة عالمية بمشاركة 3 لاعبات مصريات من أجل نشر اللعبة حول العالم.

وكانت نيكول دافيد قد أعلنت اعتزالها بنهاية الموسم وقررت دعم اللعبة عن طريق حملة عالمية بمشاركة عدد من اللاعبات.

ويشارك في الحملة كل من رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب من مصر.

وبجانب الثلاثي المصري ونيكول دافيد كل من الفرنسية كاميل سيرم والأمريكية أماندا صبحي والإنجليزية سارة جان بيري والويلزية تيسني إيفانز.

ويدعم اتحاد اللاعبين المحترفين للاسكواش الحملة التي تقودها نيكول دافيد من أجل نشر اللعبة حول العالم.

وينطلق موسم الاسكواش الجديد في سبتمبر المقبل ببطولة شنغهاي المفتوحة بالصين.

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