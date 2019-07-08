عبد الحفيظ: تحدثت مع الرباعي الدولي للتخفيف عنهم.. ومحاولة ضمهم لمعسكر إسبانيا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه تحدث مع أيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد الشناوي ومروان محسن رباعي منتخب مصر للشد من أزرهم والتخفيف عنهم بعد توديع كأس الأمم من دور الـ16.

وصرح عبد الحفيظ قائلا: "حرصت على التحدث مع الرباعي الدولي والشد من أزرهم والتخفيف عنهم بعد الخروج من كأس الأمم".

وأضاف "رباعي الأهلي قدم أقصى ما لديه مع المنتخب للمنافسة على اللقب، والجهاز الفني للأهلي كان يتمنى تتويج مصر بكأس الأمم، لكن التوفيق لم يكن حليفه بالخسارة من جنوب إفريقيا وتوديع البطولة".

وواصل "تحدثت مع الرباعي عن ضرورة تجاوز المرحلة الحالية بسرعة، خاصة وأن كرة القدم تشهد دائما مواقف صعبة، يجب على اللاعب تجاوزها بسرعة والنظر إلى الأمام، والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات فيما هو قادم".

وأتم "سأعقد جلسة مع اللاعبين إذا ما تمكنوا من اللحاق بمعسكر الإعداد في إسبانيا، للتأكيد على هذا المعنى، ولتأهيلهم نفسيا بسرعة للاستعداد بقوة للمرحلة الحالية المهمة".

وكان منتخب مصر قد ودع دور الـ16 من بطولة كأس الأمم يوم السبت، بعد الخسارة بنتيجة 1-0 من جنوب إفريقيا.

وكلف عبد الحفيظ سمير عدلي المدير الإداري للنادي بسرعة إنهاء ترتيبات سفر الرباعي الدولي إلى إسبانيا للحاق بمعسكر الفريق.

ويقيم الأهلي معسكرا تحضيريا للفترة المقبلة في إسبانيا، ويستمر حتى يوم 16 يوليو المقبل، ويواجه الأهلي فريق سوكر سمارت الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، كما سيشهد المعسكر إقامة مباراتين يومي 11 و15 يوليو الجاري.

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