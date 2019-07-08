طارق سليمان: الشناوي كان سيفوز بجائزة أفضل حارس في كأس الأمم.. يمكنه تجاوز ما حدث

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي إنه كان يأمل في تتويج محمد الشناوي بلقب أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية وفوز مصر باللقب إلا أن ذلك لم يتحقق بعد الخروج من البطولة، وشدد على ضرورة تجاوز المرحلة والتركيز على ما هو قادم.

وصرح سليمان قائلا: "تحدثت مع الشناوي عن ضرورة تجاوز الخروج من البطولة والتركيز في الفترة المقبلة".

وأضاف "كنت آمل بشكل شخصي أن يتوج المنتخب باللقب، وأن يحصل الشناوي على لقب أفضل حارس في البطولة بعدما قدم مستويات متميزة للغاية خلال المواجهات الأربع التي خاضها المنتخب في كأس الأمم".

وواصل "الأرقام التي حققها حارس الأهلي والمنتخب بالحفاظ على نظافة شباكه خلال مباريات الدور الأول فضلا عن تصديه لعدد كبير من الأهداف المحققة كانت ستؤهله بقوة للحصول على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، لو حالف التوفيق المنتخب وتمكن من مواصلة المشوار نحو النهائي".

وأكمل "الشناوي قادر على تجاوز صدمة خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم".

وأتم "يمكنه تقديم المزيد من المستويات المتميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن خبرته وشخصيته القوية تمكنانه من تجاوز هذه المرحلة بسرعة، والتركيز مع الفريق في هذه المرحلة المهمة التي تشهد حسم بطولة الدوري والاستعداد للموسم الجديد".

ويقيم الأهلي معسكرا تحضيريا للفترة المقبلة في إسبانيا، ويستمر حتى يوم 16 يوليو المقبل، ويواجه الأهلي فريق سوكر سمارت الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، كما سيشهد المعسكر إقامة مباراتين يومي 11 و15 يوليو الجاري.

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