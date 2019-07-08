جلسة بين لاسارتي ورباعي الفريق.. وموعد عودة إكرامي للتدريبات

عقد مارتن لاسارتي مدرب الأهلي جلسة مع رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي وأحمد الشيخ رباعي الفريق الأول بعد نهاية التدريبات الجماعية صباح يوم الإثنين.

وحرص المدرب الأوروجوياني خلال اجتماعه مع اللاعبين الأربعة على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية بهدف الوصول بهم وبزملائهم إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية.

ويعود شريف إكرامي حارس الفريق المصاب للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع شهر أغسطس المقبل وذلك بعد إجراء جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة. ويتواجد اللاعب حاليا في ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي.

وانتظم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

وأدى الأهلي مرانا خفيفا صباح الإثنين على ملعب لافينكا، الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي بمدينة أليكانتي الإسبانية.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته الودية في معسكره الإسباني ضد فريق سوكر سمارت وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لافينكا.

اقرأ أيضا

أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا

حوار - شوبير: من الصعب دائما التواصل مع أبو ريدة.. اللاعبون يتحملون 75% من الفشل

الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري

شوبير ينفجر: مسؤولو الاتحاد رضخوا لضغط اللاعبين في أزمة وردة.. رفضت عودته

الحضري لـ في الجول: 4 نصائح لإصلاح حال المنتخب.. "يجب الاستعانة بمن حققوا الإنجازات"

حوار في الجول – مساعد أجيري: أزمة وردة لم تؤثر على منتخب مصر.. وأبو ريدة لا يستحق ما يحدث له