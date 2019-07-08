جلسة بين لاسارتي ورباعي الفريق.. وموعد عودة إكرامي للتدريبات

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 12:30

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - رمضان صبحي - الأهلي - إنبي

عقد مارتن لاسارتي مدرب الأهلي جلسة مع رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي وأحمد الشيخ رباعي الفريق الأول بعد نهاية التدريبات الجماعية صباح يوم الإثنين.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحرص المدرب الأوروجوياني خلال اجتماعه مع اللاعبين الأربعة على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية بهدف الوصول بهم وبزملائهم إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية.

ويعود شريف إكرامي حارس الفريق المصاب للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع شهر أغسطس المقبل وذلك بعد إجراء جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة. ويتواجد اللاعب حاليا في ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي.

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وانتظم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

وأدى الأهلي مرانا خفيفا صباح الإثنين على ملعب لافينكا، الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي بمدينة أليكانتي الإسبانية.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته الودية في معسكره الإسباني ضد فريق سوكر سمارت وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لافينكا.

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