تقرير أرجنتيني: الانسحاب من كوبا أمريكا 2020 حال إيقاف ميسي عامين

يواجه ليونيل ميسي شبح الإيقاف لمدة عامين بعد هجومه القوي ضد التحكيم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونيمبول" بعد خروج الأرجنتين أمام البرازيل.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

وتعرض ميسي للطرد أمام تشيلي في لقطة مثيرة للجدل عقب تصريحاته لمباراة نصف النهائي.

وشدد ميسي أن بطولة كوبا أمريكا مجهزة للبرازيل، وانتقد بشدة مستوى التحكيم في البطولة حتى في وجود تقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن ميسي قد يتم إيقافه لمدة عامين بسبب هجومه على اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية.

وأضاف التقرير أن تصريحات ميسي ضد مسؤولي الكونيمبول يعد مخالفة للمادة السابعة من اللائحة والتي تصل عقوبتها إلى عامين.

وأوضح التقرير الأرجنتيني أن منتخب التانجو في حال إيقاف ميسي لعامين سيعلن إنسحابه من بطولة كوبا أمريكا 2020.

وتنظم الأرجنتين البطولة المقبلة مع كولومبيا في ملف مشترك، وحال تطبيق العقوبة على ميسي سيغيب عن منافساتها.

وأضاف التقرير أنه ربما يتم تخفيض العقوبة إلى مباراتين فقط، إذ يتم إيقاف ميسي عن أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس عالم 2022.

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