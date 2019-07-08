علي غزال: اعتذر لكل من ساند منتخب مصر.. لم نكن على قدر المسؤولية

اعتذر علي غزال لاعب وسط منتخب مصر للجماهير المصرية عقب وداع الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وكتب علي غزال على حسابه الشخصي على (تويتر): "اعتذر لكل من ساند ومن حضر ومن هتف ومن لم يحضر. لكل من حلم مثلنا بالكأس".

وواصل غزال اعتذاره لـ "لكل من وثق في المنتخب. لم نكن على قدر المسؤولية وقدر الله ما شاء فعل وربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم".

وتابع "يفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائما مصدر سعادة".

اعتذار لكل من ساند و من حضر و هتف و من لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا و لم نكن قدر المسؤولية، قدر الله و ما شاء فعل و ربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم و يفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائما مصدر سعادة، شكراً. — Aly Ghazal علي غزال (@AlyGhazal) July 7, 2019

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

خسارة صادمة تسببت في إقالة هاني أبو ريدة لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، قبل أن يتقدم باستقالته ويدعو كل أعضاء اتحاد الكرة للاستقالة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

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