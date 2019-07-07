رغم تقارير ونية الرحيل.. بوجبا ولوكاكو ضمن قائمة يونايتد للجولة الصيفية

رغم الإعلان رسميا عن نية الرحيل من مانشستر يونايتد، غير أن النادي وضع اسم بول بوجبا في قائمة الفريق التي تسافر إلى خارج أوروبا لأداء عدة وديات استعدادا للموسم الجديد.

فقد شهد يوم الجمعة أول إعلان رسمي من قبل بول بوجبا أو وكيله عن رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري، فقد أوضح مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي لصحيفة ذا تايمز الإنجليزية: "الكل في يونايتد يعلم برغبة بوجبا في الرحيل نحن نعمل على إتمام ذلك".

يوم الأحد أعلن يونايتد قائمة الفريق المسافرة للجولة الصيفية في استراليا وآسيا وتضمنت اسم بوجبا.

ولا يعد بوجبا هو اللاعب الوحيد الذي ارتبط بالرحيل إلى أندية يوفنتوس وريال مدريد خلال السوق الصيفية الجارية وتواجد ضمن القائمة، إذ أن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق تواجد بدوره على الرغم من التقارير التي ربطته بالرحيل إلى إنتر ميلان.

لوكاكو صرح في وقت سابق قائلا :"مستقبلي منوط بالنادي، النادي عليه أن يخرج ببيان، لست هنا من أجل الحديث عن الشائعات".

وأضاف "أنا ألعب بطريقتي وهذا ما أتحدث عنه كرة القدم". (طالع التفاصل)

في حين أن وكيله فيديريكو باستوريلو قال إن اللاعب يرغب في الانضمام إلى إنتر ميلان لكنه "حلم صعب تحقيقه". (طالع التفاصيل)

وتضمنت القائمة 28 لاعبا بينهم اللاعبين الجدد الذين انضموا ليونايتد هذا الصيف.

وكان رايولا قد أكد أن "الكل في النادي بداية من الملاك حتى المدرب يعرف رغبة بوجبا جيدا".

وبسؤال رايولا عن إذا ما كان بوجبا سينضم ليونايتد لجولته التحضيرية في أستراليا خاصة في ظل بقائه في نيويورك قال: "لا أستطيع أن أقول لكم، أنا أعيش اليوم بيومه".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن يونايتد لن يسمح برحيل بوجبا عن صفوفه إلا حال الحصول على 150 مليون جنيه استرليني.

وربطت العديد من التقارير الصحفية بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة لصفوف فريقه السابق يوفنتوس.

فيما ذكرت بعض التقارير الأخرى أن اللاعب الفرنسي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد ليتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان.

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