تقدّم حازم إمام وكرم كردي باستقالتيهما من عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب إقصاء المنتخب من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وغرّد حازم إمام عبر حسابه على تويتر:

"بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية".

بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية — Hazem Emam (@14) July 6, 2019

كما استقال كردي وشدد على التزامه الكامل بطلب أبو ريدة.

يأتي ذلك بعد دقائق من إقالة هاني أبو ريدة لـ خافيير أجيري وجهازه الفني من تدريب المنتخب، ثم استقالته من رئاسة الاتحاد، ودعوته بقية أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم.(طالع التفاصيل)









































مصر ودّعت كأس الأمم الإفريقية المقامة على أراضيها، بخسارتها المفاجئة 0-1 أمام جنوب إفريقيا على استاد القاهرة بدور الـ16 للبطولة.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.

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