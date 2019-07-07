خاص مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري

الأحد، 07 يوليه 2019 - 02:04

كتب : عاطف شادي

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - سيف زاهر

تقدّم أحمد مجاهد وسيف زاهر، باستقالتيهما من عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب إقصاء منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح زاهر لـ FilGoal.com: "قررت التقدم باستقالتي أنا وحازم إمام، قدّمنا الكثير في الفترة الماضية سواء مع الجهاز الفني للمنتخب أو في اللجنة المنظمة".

وأضاف: "لكن صدمة خروج المنتخب لم يكن من الممكن تجاهلها، توجب علينا التقدم باستقالات جماعية".

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وواصل: "صدمة الشارع المصري كانت كبيرة، ونحن نتابع رأي الشارع".

وأتم: "نتمنى التوفيق لأيٍ كان من سيتولى مسؤولية الكرة المصرية الفترة المقبلة".

من جانبه، صرّح مجاهد أنه "التزم بدعوة هاني أبو ريدة بتقديم أعضاء اتحاد الكرة بتقديم استقالاتهم".

وأضاف أنه "ملتزم بالاستمرار بعمله كمنسق عام لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حاليا من أجل استكمال المهمة كالتزام وطني وأدبي".

يأتي ذلك بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من تدريب المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودعوته بقية الأعضاء للسير على خطاه. (طالع التفاصيل)

وكان حازم إمام قد تقدّم باستقالته عبر حسابه على تويتر. (طالع التفاصيل)

مصر ودّعت كأس الأمم الإفريقية المقامة على أراضيها، بخسارتها المفاجئة 0-1 أمام جنوب إفريقيا على استاد القاهرة بدور الـ16 للبطولة.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.

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