أعلن عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة.

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة لـFilGoal.com "أتقدم باستقالتي من منصبي كعضو لاتحاد الكرة".

وأضاف "التزم بدعوة هاني أبو ريدة وأتمنى كل التوفيق للكرة المصرية".

وعلى الجانب ذاته تقدم مجدي عبد الغني هو الآخر باستقالته من اتحاد الكرة.

والتزم مجدي عبد الغني بدعوة هاني أبو ريدة بتقديم كل أعضاء اتحاد الكرة لاستقالتهم، ليستقبل من منصبه، حسبما كشف لـFilGoal.com.

قرار استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني يأتي بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من تدريب المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودعوته بقية الأعضاء للسير على خطاه.

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وكان حازم إمام قد تقدّم باستقالته عبر حسابه على تويتر. (طالع التفاصيل)

كما أعلن سيف زاهر وأحمد مجاهد استقالتهما أيضا من اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

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