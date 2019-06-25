وكيله: لوكاكو يريد الرحيل إلى إنتر ميلان.. ولكن

كشف فيدريكو باستوريلو وكيل أعمال مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو عن رغبة موكله في الرحيل عن الشياطين الحُمر الصيف الجاري.

وقال وكيل لوكاكو لموقع "إنتر نيوز" الإيطالي اليوم: "انتقال لوكاكو حلم؟ ليس مستحيلا وإنتر يحاول بجدية".

وواصل "نعم انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان هو حلم للنادي الإيطالي لكن حتى الآن من الصعب تحقيقه".

وأتم "لوكاكو أبدى رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد".

وحسبما تشير التقارير الصحفية فإن يونايتد يطلب من إنتر الحصول على 85 مليون يورو للموافقة على رحيل لوكاكو فيما يرغب النادي الإيطالي في دفع 65 مليون يورو فقط.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

طالع أيضا

فيديو في الجول - صلي على الحبيب فتحي بـ100 لعيب

مران الأهلي – مشاركة رمضان صبحي.. وتدريبات بدنية لأزارو وأجايي

عبد الفتاح يكشف تفاصيل تطبيق الـVAR في أمم إفريقيا.. وتكلفته في البطولات المحلية

وكيله لـ في الجول: طاهر محمد طاهر يفضل الاحتراف عن الاستمرار في مصر

نادر شوقي: الأهلي يجهز عرضا جديدا لـ هدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي