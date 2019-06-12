لوكاكو: مستقبلي؟ مانشستر يونايتد هو من سيقرره وليس أنا

قال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد إن فريقه هو من سيقرر مستقبله، بعدما حامت الشكوك حول استمراره مع الشياطين الحمر ورحيله خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح الدولي البلجيكي صاحب الـ26 عاما قائلا: "مستقبلي منوط بالنادي، النادي عليه أن يخرج ببيان، لست هنا من أجل الحديث عن الشائعات".

وأضاف "أنا ألعب بطريقتي وهذا ما أتحدث عنه كرة القدم".

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية تقريرا قال إن مانشستر يونايتد فتح الباب أمام رحيل لوكاكو عن صفوفه. (طالع التفاصيل)

لوكاكو عبر في وقت سابق عن رغبته في اللعب خلال مسيرته وقال :"لما لا ألعب في إيطاليا؟ أنا آمل أن أفعل ذلك".

وربطته تقارير صحفية بالانضمام إلى يوفنتوس وإنتر ميلان خلال الصيف الجاري، في حين أن صحيفة ميرور البريطانية قالت إن إنتر في مفاوضات لضم اللاعب وهي متعثرة بسبب مطالب مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ أكبر من 50 مليون جنيه إسترليني.

وانضم لوكاكو إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون بمبلغ 84.7 مليون يورو.

ويمتد عقد لوكاكو مع يونايتد إلى 2022 ويتقاضى مهاجم منتخب الشياطين الحمر راتبا أسبوعيا من يونايتد قدره 225 ألف جنيه إسترليني.

وشارك لوكاكو في 45 مباراة بالموسم الحالي مع يونايتد وسجل 15 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

واحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ليفقد المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

هل يقع لوكاكو ضمن اختياراتك للتشكيل المثالي لمانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم؟ شاركنا اختياراتك؟

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