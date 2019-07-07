"حسرة لصلاح".. ماذا قالت الصحف العالمية عن خروج مصر من أمم إفريقيا؟

الأحد، 07 يوليه 2019 - 00:13

كتب : محمد يسري

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

مفاجأة غير متوقعة حدثت بخروج منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019، فكيف تفاعلت الصحف العالمية والعربية مع الخبر؟

بهدف دون رد ودعت مصر بطولة أمم إفريقيا بعدما خسرت من جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة التي تقام على أرضها ووسط جماهيرها. (طالع التفاصيل)

البداية مع صحيفة "صن" البريطانية التي كتبت "حسرة لصلاح. الأولاد يتغلبون على مصر مستضيف البطولة".بينما كتبت "جارديان" البريطانية "جنوب إفريقيا تصدم المستضيفة مصر وتتأهل لمواجهة نيجيريا في ربع النهائي".

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بينما كتبت "جارديان" البريطانية "جنوب إفريقيا تصدم المستضيفة مصر وتتأهل لمواجهة نيجيريا في ربع النهائي".

أما "آس" الإسبانية فكتبت "صلاح ومصر يودعون كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي".

كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية "خسارة الفراعنة من جنوب إفريقيا في ثمن النهائي".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أيضا "مصر صلاح تودع البطولة أمام جنوب إفريقيا".

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية "خروج مصر! جنوب إفريقيا تواجه نيجيريا في ربع النهائي".

الصحف المغربية علقت بدورها على خروج منتخب مصر.

صحيفة المنتخب المغربية كتبت "جنوب إفريقيا تخرج منتخب مصر البلد المضيف من المنافسة".

فيما كتبت صحيفة "هسبريس" المغربية "مفاجأة أخرى في "الكان".. جنوب إفريقيا تقصي المنتخب المصري".

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