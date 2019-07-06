أجيري: أنا المسؤول عن الخروج وفخور باختياراتي.. أجتمع مع اتحاد الكرة بشأن مستقبلي

شدد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على فخره بالعناصر التي اختارها للقائمة التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر ودّعت البطولة القارية التي تنظمها على أراضيها، بسقوطها بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة على استاد القاهرة الدولي.

وصرّح أجيري خلال المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: "المباراة كانت مفتوحة وشهدت عدة فرص، الفارق الوحيد كان نجاح جنوب إفريقيا بتسجيل هدف ساعدها على التأهل".

وأضاف المدرب المكسيكي: "خلقنا فرصا جيدة على مرمى جنوب إفريقيا لكن لم ينجح المهاجمون في تسجيلها بسبب تفوق دفاع جنوب إفريقيا الواضح".

وأكد: "هجوم جنوب إفريقيا سجل هدفا واستغل الفرصة وتأهل".



















وعن اختياراته للاعبين في قائمة البطولة: "أنا فخور بالمجموعة التي اخترتها، أنا المسؤول عنهم وعن اختيارهم، وفي أول 3 مباريات كانوا جيدين، لن أتحدث عن لاعبين خارج القائمة، أنا فخور بمن اخترتهم للبطولة".

وعند سؤاله عن مستقبله وموقفه من الاستمرار كمدرب للفراعنة، أجاب: "لا يوجد قرار بشأن موقفي، تحدثت مع اللاعبين، وغدا الأحد أجتمع بالاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن الخطوة المقبلة ومستقبلي بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية".

كما تحمّل مسؤولية الخروج بشكل صريح: "أنا المسؤول الأول والأخير عن الخروج من دور الـ16 لأمم إفريقيا".

وأكمل: "جميعنا نشعر بالحزن للخروج المبكر، نقدّر هذا الحزن وأشعر بالأسى، وأتحمل كل التبعات لأنني من اخترت اللاعبين والتشكيل والتغييرات".

وأعاد نفسه: "مستوى المنتخبين كان متساويا في كل شيء، باستثناء تسجيل جنوب إفريقيا لهدف الفوز".



































































































انتهى الحلم.. البطولة تُستكمَل دون أصحابها.

جنوب إفريقيا تأهلت إلى ربع النهائي وتواجه نيجيريا على نفس الملعب يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.

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