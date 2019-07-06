حازم إمام ينفجر غاضبا بعد خسارة المنتخب: لماذا تنتظر نتيجة مختلفة وأنت تكرر نفس الأخطاء؟

انفجر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحلل قنوات تايم سبورتس غاضبا عقب خروج منتخب مصر من دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام: "هل المدرب – أجيري – جاء لكي يُشاهد المباريات مثلنا؟ لعب بنفس الطريقة".

وأضاف "1+1= 2. نفس الطريقة ستنتج نفس الشكل. لماذا تنتظر نتيجة مختلفة وأنت تُكرر نفس ما تفعله دائما؟".

وواصل "لماذا نعتمد على أسلوب اللعب من العمق، ولماذا انحصرت اختيارات أجيري بين لاعب كبير في السن وهو عبد الله السعيد، ولاعب صغير في السن لا يمتلك أي خبرات مثل عمرو وردة".

وأكمل حديثه قائلا: "عمرو وردة لما ينجح أبدا في قلب أحداث أي مباراة. هو لاعب مجتهد ولكنه ليس من النوع المهاري الذي قد ينجح في الحصول على ركلة جزاء على سبيل المثال. قد يُمرر بشكل جيد أو يسدد ولكنه لا يمتلك المهارة اللازمة".

وشدد "يوجد كهربا ورمضان صبحي وأكثر من لاعب يمتلك المهارة المطلوبة، لماذا انحصرت الاختيارات بهذا الشكل؟".

وأشار "أخطاء بالجملة كثيرة جدا جدا من المنتخب. سذاجة غير طبيعية في لقطة هدف جنوب إفريقيا".

وأتم "الكرة تُعطي لمن يستحق. المنتخب الأفضل انتصر".









































هدف المباراة الوحيد سُجل في وقت قاتل بالدقائق الخمس الأخيرة، بواسطة ثيمبينكوسي لورتش.

لتتأهل جنوب إفريقيا إلى ربع النهائي وتواجه نيجيريا على نفس الملعب يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.

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