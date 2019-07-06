مورينيو: صلاح مُجهَد.. وهذا ليس أسلوب أجيري

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد وتشيلسي أن محمد صلاح نجم منتخب مصر كان مجهدا خلال مباراة الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019 والتي خسرها بهدف.

وقال مورينيو لقناة "تايم سبورتس": "شاهدت جميع مباريات صلاح (خلال الموسم)، إنه مجهد للغاية وهذا طبيعي بعد خوض 60 مباراة. ظهير جنوب إفريقيا قدم مباراة رائعة ضده".

وعن نظام لعب المنتخب "الأمر له العديد من العوامل، أعتقد أنه هناك أشياء عديدة بالنسبة للنظام".

وأوضح "طريقة لعب المنتخب كانت منحصرة في أسلوب واحد. هناك أكثر من 10 طرق مختلفة للعب، لكي تحصل على الكرة وتستدير وتمرر وتقوم بفتح الملعب".

وتابع "اللاعبون يلمسون الكرة مرتين فقط، وعندما تمتلك الكرة لا يمكن أن تمرر للخلف في كل مرة. هذه ليست تعليمات أجيري، هذا فكر اللاعبين".

وأضاف "كما أن المنتخب ليس لديه خطة بديلة، الأمور تكون صعبة للمنتخبات لأنها لا تتدرب كثيرا عكس الأندية التي تتدرب كل يوم".

وعن لقطة هدف جنوب إفريقيا، شرح "بالنسبة لي اللحظة الحاسمة في الكرة هي اللحظة التي تفقد فيها الكرة، وفي لعبة الهدف كان هناك 5 أو 6 لاعبين يترجلون في الملعب وهذا ليس التصرف الصحيح بعد خسارة الكرة".

وأكمل "خط الوسط لم يضغط وأحمد حجازي لم يستطع التعامل بشكل صحيح. كان يجب أن تكون المسافات قريبة. حجازي مثلا كان مخطئا حين ظل بعيدا لمسافة 30 مترا عن خط الوسط، لكني أكرر هذا خطأ جماعي ولا يمكن أن نقول أنه خطأ حجازي أو (أحمد) المحمدي، لأن عناصر المنتخب ذهبت للحاق بالكرة بعد فوات الآوان".

وأتم "جنوب إفريقيا لم تكن متسرعة على الإطلاق، لعبوا بتنظيم جيدا جدا وأداء مصر كان محبطا".









































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