ميسي ينفجر: لا يجب أن نشارك في هذا الفساد.. طردوني بسبب تصريحاتي

الأحد، 07 يوليه 2019 - 00:16

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - تشيلي

يتحلى بهدوء دائم وقليل الظهور الإعلامي، لكن اليوم يُطلق ليونيل ميسي تصريحاته الأكثر سخونة في مسيرته على الأرجح.

الأرجنتين حصدت المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019، بفوزها 2-1 على تشيلي، مباراة شهدت خروج ميسي مطرودا ببطاقة حمراء منذ الشوط الأول.

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نجم برشلونة ظل في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، ورفض تسلُم الميدالية البرونزية، وبرر ذلك: "لم يتوجب علينا أن نكون جزءا من هذا الفساد، عانينا من انعدام الاحترام خلال كوبا أمريكا".

وأضاف خلال تصريحاته للصحفيين بعد المباراة: "كنا أفضل بكثير وحرمونا من التأهل إلى النهائي، هذا فساد، الحكام والبقية حرموا الناس من الاستمتاع بكرة القدم".

وواصل قائد راقصي التانجو: "ربما تلقيت بطاقة حمراء بسبب ما قلته بعد المباراة الماضية، الأمر الأهم أن الأرجنتين أنهت البطولة بشكل جيد".

ميسي كان قد انتقد التحكيم بشكل لاذع بعد الهزيمة 0-2 أمام البرازيل في نصف النهائي.

وواصل البرغوث حديثه: "ميديل دائما يصل إلى الحد الأقصى (في تدخلاته)، وحتى لو تلقيت بطاقة صفراء في تلك اللعبة لكان قرارا مبالغا فيه".

وشدد على رضاه عما قدمه مع زملائه: "أنهي هذه المشاركة بهدوء ورأس مرفوع، أنا فخور بالمجموعة، لقد أعطينا كل شيء، أتمنى أن تنال هذه المجموعة من اللاعبين الاحترام، لقد أظهروا شخصية كبيرة، فليس من السهل أن تبدأ البطولة بخسارة ثم تعادل، ولكن هذا جعلنا أقوى وأنهينا بشكل إيجابي".

وأتم ملمحا إلى إهداء البطولة للبلد المنظم: "البرازيل ستفوز بالنهائي، أتمنى من الحكام وتقنية الفيديو ألا يتدخلوا وأن يسمحوا لـ بيرو بالمنافسة، ولكني أعتقد أن هذا صعب الحدوث".

ميسي شارك في كوبا أمريكا للمرة الخامسة في مسيرته، وفشل في الظفر بأول بطولة دولية في مسيرته.

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