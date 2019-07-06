نيجيريا لا تُقهر

بعد مباريات متواضعة وأهداف قليلة ومستوى متباين، كان متابعو الكأس القارية على موعد مع قدر كبير من الإثارة والمتعة في ملعب الإسكندرية الذي جرت عليه أجمل مباراة في كأس إفريقيا 2019 والتي جردت فيها نيجيريا فريق الكاميرون من اللقب بالفوز بنتيجة 3-2 يوم السبت.

كانت مواجهة متكافئة للغاية بين عملاقين تفوق كل منهما حينا في الدور ثمن النهائي حتى اقتنصت النسور انتصارا رائعا من أنياب أسد مفترس.

عبرت نيجيريا إلى الدور ربع النهائي ضاربة الموعد مع مصر أو جنوب إفريقيا يوم الأربعاء في استاد القاهرة، والكاميرون فقدت لقبا دافعت عنه باستماتة.

تكافؤ شديد

كان النيجيريون أفضل في أول 15 دقيقة من المواجهة، ضغطوا بقوة واستغلوا هفوات ارتكبها الثلاثي الدفاعي للكاميرون.

إيقاع هجومي سريع للنسور لكن الوصول لمرمى الحارس أندريه أونانا، لاعب أياكس، ظل مستعصيا.

وحاول رجال كلارنس سيدورف مباغتة النيجيريين بضربة رأس للمدافع ميشيل نجادو في الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية لكن الكرة مرت فوق مرمى الحارس دانيل أكبيي.

وردت نيجيريا بهجوم سريع أسفر عن ركلة حرة قريبة من مرمى الكاميرون، وإثر تنفيذها استلم كينيث أوميرو الكرة داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى أوديون إيجالو الذي سددها لترتطم بقدم مدافع الأسود قبل أن تتخطى خط المرمى في الدقيقة 19 مسفرة عن تقدم كان متوقعا للنسور واهتزاز شباك حامل اللقب لأول مرة في البطولة.

وبحث الكاميرونيون عن ثغرة يتسللون منها إلى مرمى نيجيريا لكن محاولاتهم اصطدمت بدفاع قوي صلد.

ومع إصرارهم، استطاع ستيفان باهوكين إدراك التعادل في الدقيقة 41 بعد تسديدة متقنة للكرة الممررة بعرض الملعب من الجهة اليسرى عن طريق كريستيان باسوجوج.

ولم يفوت الكاميرونيون فرصة خطأ اللاعب المخضرم أوميرو الذي ارتقى محاولا إبعاد الكرة عن دفاعه لكن الكرة تهادت إلى كلينتون جيو الذي انطلق من اليمين صوب مرمى أكبيي وسدد في المرمى مانحا الأسود التقدم في الدقيقة 44.

وبعد دقيقة واحدة كوقت بديل للذي ضاع في الشوط الأول أسدل الحكم الستار على نصف أول مثير من المباراة القوية التي قلب فيها حامل اللقب النتيجة رأسا على عقب معقدا مهمة رفاق أحمد موسى.

وفرض الكاميرونيون سيطرتهم في الشوط الثاني واقتربوا من تسجيل هدف ثالث لكن الحارس أكبيي أنقذ الموقف بتصد للكرة إثر ارتطامها بأوميرو بعد تمريرة بعرض الملعب من جيو في الدقيقة 51.

اغتيال الأسود

وبدت النسور بلا حيلة أمام فريق كاميروني منضبط قابض على المباراة رافضا التفريط في تفوقه الثمين.

لكن تغير كل شيء بعد قرار جيرنوت رور بإقحام صامويل شوكويزي بدلا من موسيس سايمون لتنطلق النسور مقتحمة عرين الأسد.

ومرر شيدوزي أوازيم الكرة بعرض الملعب من الجهة اليمنى ليقابلها أحمد موسى بصدره لتمر الكرة إلى ايجالو الذي سدد بلا رحمة في شباك الكاميرون في الدقيقة 63.

وتأثر الكاميرونيون بصدمة استقبال الهدف ليطرق النيجيريون على الحديد ساخنا ويمرر ايجالو الكرة إلى أليكس ايوبي الذي انفرد بالمرمى مسددا الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 66 من زمن أمتع مواجهة بكأس إفريقيا.

وانهار دفاع الكاميرون وحاولت نيجيريا إطلاق رصاصة الرحمة بهدف رابع لكن تسديدة ايجالو تصدى لها أونانا في الدقيقة 76 إثر هجوم مرتد قاده شوكويزي من الجهة اليمنى.

وصمدت النسور في دقائق متبقية ليسدل الستار على المواجهة المثيرة في عروس البحر المتوسط.

الكاميرون إلى ياوندي، ونيجيريا إلى قاهرة المعز.







































































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