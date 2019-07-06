بالفيديو - الشناوي يواصل التألق بتصد رائع أمام جنوب إفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - أوغندا

واصل محمد الشناوي حارس مصر أداءه الرائع بتصديه بطريقة مميزة لتسديدة من ركلة حرة سددها بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا في مباراة الفريقين يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.

واستمر الشناوي متميزا بعدما تألق في مباراة أوغندا التي فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد في الدور الأول من البطولة القارية.

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وتنتظر نيجيريا الفائز من المباراة لتواجهه في الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.

وفازت نيجيريا على الكاميرون بنتيجة 3-2 في الدور ثمن النهائي يوم السبت.

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