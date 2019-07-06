بالفيديو - الشناوي يواصل التألق بتصد رائع أمام جنوب إفريقيا
السبت، 06 يوليه 2019 - 21:38
كتب : FilGoal
واصل محمد الشناوي حارس مصر أداءه الرائع بتصديه بطريقة مميزة لتسديدة من ركلة حرة سددها بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا في مباراة الفريقين يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
واستمر الشناوي متميزا بعدما تألق في مباراة أوغندا التي فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد في الدور الأول من البطولة القارية.
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تصدي عالمي من حامي عرين #الفراعنة محمد الشناوي 👏#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/IcqoHGrBXQ
تصدي عالمي من حامي عرين #الفراعنة محمد الشناوي 👏#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/IcqoHGrBXQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019
وتنتظر نيجيريا الفائز من المباراة لتواجهه في الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.
وفازت نيجيريا على الكاميرون بنتيجة 3-2 في الدور ثمن النهائي يوم السبت.
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