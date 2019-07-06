بالفيديو - الشناوي يواصل التألق بتصد رائع أمام جنوب إفريقيا

واصل محمد الشناوي حارس مصر أداءه الرائع بتصديه بطريقة مميزة لتسديدة من ركلة حرة سددها بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا في مباراة الفريقين يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.

واستمر الشناوي متميزا بعدما تألق في مباراة أوغندا التي فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد في الدور الأول من البطولة القارية.

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تصدي عالمي من حامي عرين #الفراعنة محمد الشناوي 👏#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/IcqoHGrBXQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019

وتنتظر نيجيريا الفائز من المباراة لتواجهه في الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.

وفازت نيجيريا على الكاميرون بنتيجة 3-2 في الدور ثمن النهائي يوم السبت.















































































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