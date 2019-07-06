مورينيو يفسر لماذا لا يسجل مروان محسن مع مصر

فسر جوزيه مورينيو المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي لماذا مروان محسن مهاجم منتخب مصر لا يسجل أهدافا كثيرة مع الفراعنة.

وقال البرتغالي عبر قناة تايم سبورتس:"من 10 سنوات أو 15 سنة، كان على رأس الحربة أن يسجل، لكن الآن قد يؤدي المهاجم دورا رائعا دون أن يهز الشباك".

واستمر المدرب المتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان "لنا في روبرتو فيرمينو (لاعب ليفربول) عبرة. يجذب المدافعين ليخلق فرصا لمحمد صلاح. الطراز التقليدي للاعب رقم 9 لا وجود له الآن".

ولم يسجل مروان (30 عاما) أي هدف في بطولة رسمية مع مصر لكنه يظل رأس الحربة الأساسي لمنتخب الفراعنة.

ويقود مروان هجوم مصر أمام جنوب إفريقيا يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وسجلت مصر 5 أهداف في الدور الأول من البطولة، منها 2 لصلاح، ومثلهما لأحمد المحمدي، وكان محمود تريزيجيه صاحب هدف انتصار الفراعنة على زيمبابوي في افتتاح البطولة القارية.

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