مورينيو: الجميع يخاف من صلاح "ميسي مصر".. وأنا وأجيري أصدقاء

أشاد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وتشيلسي السابق بقدرات محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني.

وقال مورينيو أثناء تحليله لمباراة مصر وجنوب إفريقيا عبر قناة "Time Sports": "أعتقد أن كل اللاعبين يخافون من محمد صلاح".

وأكمل "الحقيقة أن صلاح يمكنه أن يحدث الخسائر في دفاع الخصوم ويجعل الخصم غير ثابتا".

وأضاف "الخصم يعلم أن صلاح يستطيع استلام الكرة والتسجيل في كل لحظة، لذا أعتقد أن جنوب إفريقيا سيضغطون عليه وأن يكونوا متماسكين دفاعيا".

وأردف "لا أفكار ستيوارت باكستر (مدرب جنوب إفريقيا) لأن مع بداية المباريات لا تجد الحلول التي فكرت فيها كمدرب".

وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".

وأوضح "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين".

واستطرد "لن تمتلك 10 لاعبين مثل صلاح. إذا كان لديك 10 صلاح ستكون بطلا للعالم، لذا يجب أن يقوم الجميع بدوره حتى لو كان هناك لاعبا أفضل من المجموعة. رونالدو في البرتغال ومبابي في فرنسا، لذا يجب على الجميع أن يلعب بشكل جماعي".

وأنهى كلامه في هذه النقطة قائلا: "تريزيجيه يصنع التوازن مع صلاح وينجح في المرور في المواقف الفردية".

وتطرق مورينيو لعلاقته مع خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، وقال: "أنا وأجيري أصدقاء، قضينا وقت سويا حين كنت مدرب لريال مدريد".

وتابع "أعتقد أنه يحاول صناعة منتخب قوي. أجيري سيفكر في هذا الأمر في المباريات المقبلة".

وأتم "إن لم تكن قويا وثابتا ستكون الخسارة كبيرة في المباريات الإقصائية. أجيري يتعلم في كل مباراة وسيجد حلا لهذا الأمر".

اقرأ أيضا:

من كان مدرب مصر في هذه النسخ؟

طبيب المنتخب: الونش جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

أنت الكوتش - وجّه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا

مصر 2019 - تجوّل داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر

تعرف على معلقي مباراة مصر وجنوب إفريقيا