هيثم فاروق للاعبي مصر: هل تعلمون قيمة هذا القميص؟

السبت، 06 يوليه 2019 - 23:18

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - جنوب إفريقيا

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك ومصر السابق أن لاعبي منتخب الفراعنة لم يقدموا كل ما عندهم في كأس إفريقيا 2019 .

مصر تلقت هزيمة مفاجئة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16، لتودع البطولة على استاد القاهرة الدولي.

وقال فاروق عبر قناة beIN sports:"هذه مأساة".

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وواصل "الكل يتحمل ما حدث. التقصير من اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، هذا القميص لا يرتديه أي أحد. لابد من إقالة الجهاز الفني فورا".

جنوب إفريقيا تأهلت إلى ربع النهائي وتواجه نيجيريا على نفس الملعب يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.

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