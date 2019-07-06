وائل جمعة: لم أتوقع أكثر من منتخب مصر
السبت، 06 يوليه 2019 - 23:12
كتب : FilGoal
يرى وائل جمعة نجم مصر السابق أن المنتخب الحالي للفراعنة لم يكن ليقدم أفضل مما قدمه في كأس إفريقيا 2019.
مصر ودّعت أمم إفريقيا بشكل مفاجئ بسقوطها بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 على استاد القاهرة الدول.
وقال مدافع الأهلي السابق عبر قناة beIN Sports:"لا يوجد أفضل من ذلك، هذا أقصى ما يستطيع تقديمه هذا الفريق، (آخرهم كده)".
وأضاف "كرة القدم لعبة جماعية، لا يعقل اعتمادنا على لاعب أو اثنين. أضعنا فرصة ذهبية للتتويج في ملعبنا. قرارات خاطئة كثيرة دفعنا ثمنها الآن".
جنوب إفريقيا تأهلت إلى ربع النهائي وتواجه نيجيريا على نفس الملعب يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.
وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.
مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.
طالع أيضا:
شاهد تصدي رائع للشناوي أمام جنوب إفريقيا
مورينيو يفسر لماذا لا يسجل مروان محسن مع مصر