وائل جمعة: لم أتوقع أكثر من منتخب مصر

السبت، 06 يوليه 2019 - 23:12

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - جنوب إفريقيا

يرى وائل جمعة نجم مصر السابق أن المنتخب الحالي للفراعنة لم يكن ليقدم أفضل مما قدمه في كأس إفريقيا 2019.

مصر ودّعت أمم إفريقيا بشكل مفاجئ بسقوطها بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 على استاد القاهرة الدول.

وقال مدافع الأهلي السابق عبر قناة beIN Sports:"لا يوجد أفضل من ذلك، هذا أقصى ما يستطيع تقديمه هذا الفريق، (آخرهم كده)".

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وأضاف "كرة القدم لعبة جماعية، لا يعقل اعتمادنا على لاعب أو اثنين. أضعنا فرصة ذهبية للتتويج في ملعبنا. قرارات خاطئة كثيرة دفعنا ثمنها الآن".

جنوب إفريقيا تأهلت إلى ربع النهائي وتواجه نيجيريا على نفس الملعب يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.

وتواجه مصر أبكر إقصاء في مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، منذ وداعها في 2004 من الدور الأول.

مصر خسرت كأس أمم إفريقيا على أرضها للمرة الثانية، بعد نسخة 1974.

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