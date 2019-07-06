طبيب المنتخب: الونش جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 - 13:01

كتب : أحمد الخولي

تدريب منتخب مصر

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن جاهزية محمود حمدي "الونش" مدافع المنتخب لمباراة جنوب إفريقيا.

مصر تواجه جنوب إفريقيا مساء اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر في تصريحات للصحفيين: "الونش جاهز للمشاركة أمام جنوب إفريقيا لأن إصابته ليست قوية".

أخبار متعلقة

مصر ضد جنوب إفريقيا.. بذكريات أمم 98 مواعيد مباريات اليوم السبت 6-7-2019 والقنوات الناقلة.. مصر وموعد ناري منتظر رئيس الزمالك: عواد رقم 1 في مصر وأفضل من حراس المنتخب.. نريد التعاقد معه ولكن منتخب مصر يتدرب على ركلات الترجيح.. وتألق اعتيادي لمحمود علاء

وأتم "أجرينا كشفا طبيا على قدم اللاعب اليوم، وأثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة".

الونش خرج مصابا من تدريب منتخب مصر مساء أمس الجمعة، قبل أن يكشف المنتخب عن تعرضه لالتواء في الكاحل ووضع قدمه في جبيرة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن منتخب مصر سيكمل البطولة منقوصا بعدما تعرض أيضا محمود عبد الرحيم "جنش" لقطع في وتر أكيلس وخروجه من قائمة البطولة.

اختر تشكيل مصر المثالي أمام جنوب إفريقيا من هنا

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – ديسابر أتم اتفاقه المبدئي من بيراميدز

رئيس الزمالك يُقسم: رمضان صبحي أراد أن ينضم لنا وجلس مع أمير مرتضى

المنتخب لـ في الجول: إصابة الونش خفيفة.. قد يتواجد ضد جنوب إفريقيا

كيف تفاعلت صحف المغرب مع الإقصائي الإفريقي

محمود علاء يتألق في تدريب المنتخب على ركلات الترجيح

مصر 2019 منتخب مصر الونش جنوب إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

اختبر معلوماتك - من كان مدرب مصر في هذه النسخ من أمم إفريقيا؟ 47 دقيقة | مصر 2019
رسميا - أتليتكو يضم موراتا بشكل نهائي من تشيلسي ساعة | أوروبا
تعرف على معلقي مباراة مصر وجنوب إفريقيا ساعة | مصر 2019
ساسي: شائعات غضبي من عدم المشاركة مع تونس تضحكني ساعة | مصر 2019
طبيب المنتخب: الونش جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا 2 ساعة | مصر 2019
أنت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك