طبيب المنتخب: الونش جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن جاهزية محمود حمدي "الونش" مدافع المنتخب لمباراة جنوب إفريقيا.

مصر تواجه جنوب إفريقيا مساء اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر في تصريحات للصحفيين: "الونش جاهز للمشاركة أمام جنوب إفريقيا لأن إصابته ليست قوية".

وأتم "أجرينا كشفا طبيا على قدم اللاعب اليوم، وأثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة".

الونش خرج مصابا من تدريب منتخب مصر مساء أمس الجمعة، قبل أن يكشف المنتخب عن تعرضه لالتواء في الكاحل ووضع قدمه في جبيرة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن منتخب مصر سيكمل البطولة منقوصا بعدما تعرض أيضا محمود عبد الرحيم "جنش" لقطع في وتر أكيلس وخروجه من قائمة البطولة.

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