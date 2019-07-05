الونش يضع قدمه في جبيرة.. وفحوصات منتظرة لتحديد مدة غيابه

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 21:38

كتب : عاطف شادي

تدريب منتخب مصر

وضع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك ومنتخب مصر قدمه في جبيرة وذلك بعد تعرضه لإصابة في تدريبات المنتخب استعدادا لجنوب إفريقيا.

وتعرض الونش لإصابة بالتواء في الكاحل في التدريبات، مما جعله يغادر مران المنتخب.

ومن المنتظر أن يخضع الونش لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة غيابه عن المنتخب.

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منتخب مصر يواجه منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً يوم السبت على استاد القاهرة في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وحرص خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب على إيقاف مران المنتخب اليوم الجمعة للاطمئنان على إصابة الونش.

وغادر الونش مران المنتخب رفقة محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ليخضع لمزيد من الفحوصات الطبية.

ولم يشارك الونش في مواجهات منتخب مصر في أمم إفريقيا حتى الآن.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد صلاح بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته لمواجهة جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

بينما منتخب جنوب إفريقيا تأهل إلى دور الـ 16 كثالث المجموعة الرابعة.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام جنوب إفريقيا من هنا

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