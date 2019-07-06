خاص المنتخب لـ في الجول: كدمة الونش خفيفة.. قد يتواجد أمام جنوب إفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 - 00:00

كتب : عاطف شادي

أحمد حجازي - علي جبر - الونش - مصر

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" خلال مران الفراعنة اليوم خفيفة.

وأصيب الونش خلال مران منتخب مصر وغادر التدريبات ووضع قدمه في جبيرة.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "اللاعب غادر المران على قدمه وهو يعاني من التواء خفيف في الكاحل ولا يوجد أي تمزق".

أخبار متعلقة

عقب خروج المغرب من كأس الأمم.. بوصوفة يُعلن اعتزاله اللعب الدولي ديسابر: أوغندا تمتلك مستقبلا رائعا.. ولن أجيب على "سؤال الدوري المصري" خبر في الجول – ديسابر في دائرة اهتمامات بيراميدز بقوة.. اتفاق مبدئي تم

وأضاف "حتى لو كان الونش أصيب بالتواء شديد لم يكن ليستطيع أن يسير على قدمه ولكنه سار عليها بشكل طبيعي".

وأتم لهيطة "سيخضع الونش لفحص طبي إضافي صباح السبت وبنسبة كبيرة سيكون متواجد على مقاعد بدلاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا".

ويلاقي منتخب مصر منافسه جنوب إفريقيا يوم السبت في استاد القاهرة في التاسعة مساء في دور الـ16.

اقرأ أيضا:

هل تُشهِر جنوب إفريقيا سلاحها السري في وجه مصر؟

مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟

زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة

مدرب مدغشقر: أعرف الكونغو الديموقراطية جيدا

سيدورف: دفاعنا هو أساس الفريق.. ونيجيريا قوية

الونش مصر مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصر ضد جنوب إفريقيا.. بذكريات أمم 98 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – لعنة كاميرونية في الإسكندرية.. وذكريات رائعة في القاهرة ساعة | مصر 2019
حارس مرمى بنين: سأخفي فرحتي في المنزل.. زوجتي مغربية ساعة | مصر 2019
مواعيد مباريات اليوم السبت 6-7-2019 والقنوات الناقلة.. مصر وموعد ناري منتظر 2 ساعة | مصر 2019
ماني: لن أسدد ركلات الجزاء مجددا.. لست أنانيا 2 ساعة | مصر 2019
رينار يوجه رسالة لجماهير المغرب عقب الخروج الإفريقي 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس 4 رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

قد ينال إعجابك