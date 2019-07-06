قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" خلال مران الفراعنة اليوم خفيفة.

وأصيب الونش خلال مران منتخب مصر وغادر التدريبات ووضع قدمه في جبيرة.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "اللاعب غادر المران على قدمه وهو يعاني من التواء خفيف في الكاحل ولا يوجد أي تمزق".

وأضاف "حتى لو كان الونش أصيب بالتواء شديد لم يكن ليستطيع أن يسير على قدمه ولكنه سار عليها بشكل طبيعي".

وأتم لهيطة "سيخضع الونش لفحص طبي إضافي صباح السبت وبنسبة كبيرة سيكون متواجد على مقاعد بدلاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا".

ويلاقي منتخب مصر منافسه جنوب إفريقيا يوم السبت في استاد القاهرة في التاسعة مساء في دور الـ16.

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