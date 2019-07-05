رئيس الزمالك يُقسم: رمضان صبحي أراد الانضمام لنا وجلس مع أمير مرتضى

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - فرجاني ساسي - الأهلي - الزمالك

أقسم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بوجود رغبة لدى رمضان صبحي جناح الأهلي بالانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي أعلن بشكل رسمي تجديد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم جديد من هدرسفيلد الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "أقسم بالله أقسم بالله، رمضان صبحي كان يرغب في الانتقال إلى الزمالك. قاتل من أجل ذلك".

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وأضاف في تصريحاته المصورة عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك "عُرض علي ضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة بـ مليون جنيه إسترليني واللاعب طلب الحصول على 18 مليون جنيه كراتب. رمضان سعى للانتقال لـ الزمالك".

وزعم "رمضان صبحي جلس مع أمير مرتضى والأخير نقل لي الأمر ولكنني رفضت التعاقد مع رمضان".

وكشف "كيف أدفع مليون جنيه إسترليني لإعارة لمدة موسم إلى جانب الحصول على 18 مليون جنيه كراتب، بينما طارق حامد يحصل على 7 مليون جنيه كراتب".

وتابع "هل يشارك رمضان صبحي مع منتخب مصر؟ هذا لا يحدث. بينما عبد الله السعيد صاحب الـ 36 عاما يلعب مع المنتخب".

وأتم "رمضان صبحي مؤدب ومحترم ونتحدث كثيرا وأراد الانتقال لـ الزمالك ولكنني رفضت ذلك".

مجلس إدارة الأهلي أعلن بشكل رسمي تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى "خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي نجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية مع مسؤولي هدرسفيلد وتم التوقيع رسميا على العقود قبل قليل".

رمضان صبحي مستمر مع الأهلي لمدة موسم جديد.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في مباريات الدوري المتبقية من هنا

في الدوري رمضان صبحي الأهلي

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