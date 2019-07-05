انهيار وبكاء واعتذار بعد صدمة السناجب.. كيف تفاعلت صحف المغرب مع الإقصاء الإفريقي

صدمة كبرى ستكون هي الوصف الأنسب لعناوين الصحف المغربية عقب إقصاء أسود الأطلس من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين.

وخسر منتخب المغرب من بنين في ملعب السلام في دور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

فماذا قالت صحف المغرب عقب الهزيمة المفاجئة أمام بنين؟

مع عناوين المباراة أولا في مختلف المواقع:

"سناجب البنين" تقهر "الأسود" وتوقف مسارها عند ثمن نهائي "الكان" (موقع هس سبورت)

صدمة.. الأسود خارج “الكان” بعد هزيمتهم ضد “السناجب” (موقع اليوم 24)

بنين تطيح بمنتخب مغربي "غير واقعي" من أمم أفريقيا (موقع أخبارنا)

وتتواصل لعنة الإقصاء.. (موقع صحيفة المنتخب)

صدمة كبيرة..السناجب تخرس زئير الأسود وتبعدهم عن "الكان" (موقع إل إي 360)

ثانيا مع تصريحات إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب:

رينار: أتحمل المسؤولية.. زياش تراجع ومصيري سيتحدد في الوقت المناسب (موقع هس سبورت)

وقال رينار إنه يتحمل مسؤولية الخروج وكان يدرك مدى صعوبة منتخب بنين خاصة عقب التعادل مع الكاميرون وغانا في دور المجموعات.

وأكد رينار أن المنتخب المغربي يعاني أمام أي فريق يتكتل دفاعيا أمامه ويملأ وسط الملعب بكثافة.

وعن تراجع مستوى حكيم زياش قال رينار: " للأسف، حكيم كان جيدا أثناء التحضيرات لكنه تراجع في دور المجموعات وتراجع كثيرا اليوم، خاصة مع تضييع ركلة الجزاء".

رينار: ” أنا المسؤول الأول.. تدربنا على ضربات الجزاء وهذا مستقبلي مع المغرب” (موقع اليوم 24)

وكشف المدرب الفرنسي أن المنتخب المغربي تدرب على ركلات الترجيح ولم يهمل أي شيء من أجل الفوز لكنه يعتقد أن الحظ لم يكن إلى جانبهم.

وعن مستقبله مع المنتخب المغربي قال: "أنا هنا منذ ثلاث سنوات ونصف إنه وقت طويل وهذا ليس الوقت الأفضل للحديث عن قرارات سنهدأ وبعدها كل منا سيتخذ القرار الذي يجب أن يتخذه".

وأضاف "أنا المسؤول عما حدث أمام بنين".

رينار: أشعر بالخجل أمام الشعب المغربي (موقع صحيفة المنتخب)

وقال رينار: "أشعر بالخجل أمام الشعب المغربي".

وعما حدث في غرفة خلع الملابس عقب المباراة قال: "الصمت عم الغرفة وهذه هي كرة القدم نعيش أجواء جيدة في بعض الفترات وأخرى سيئة وقمت بتحية اللاعبين ثم خرجت".

وعن زياش قال: "لا ننسى أنه ساهم في تأهلنا سابقا لكأس العالم".

رينار يكشف المسؤول عن إقصاء الأسود في"الكان" (موقع إل إي 360)

حمل المدرب الفرنسي نفسه مسؤولية الإقصاء الإفريقي والهزيمة المفاجئة أمام بنين.

أما عن رد فعل لاعبي المغرب:

داكوستا: الجماهير المغربية أدت دورها أفضل من اللاعبين (موقع إل إي 360)

فجر: "مؤلم.. مؤلم.. هكذا يقع عندما لا نحترم المنافس" (موقع إل إي 360)

فيصل فجر: لم نحترم الخصم (موقع صحيفة المنتخب)

اللاعبون يهدئون حكيم زياش (موقع صحيفة المنتخب)

بكاء في مستودع الملابس (موقع صحيفة المنتخب)

فيما عهد موقع (أخبارنا) لسرد تقرير عن إهدار زياش لركلات الترجيح مع منتخب المغرب تحت عنوان "زياش وسجله السيء في تضييع ضربات الجزاء مع الأسود".

وأوضح التقرير أن زياش أهدر خمس ركلات جزاء رفقة منتخب المغرب.

فيما تحدث مدرب بنين ميشيل دوسايي عقب الفوز وقال:

مدرب بنين: لم أنتقم من المغرب ورينار.. ولكني سعيد (موقع اليوم 24)

أشار مدرب السناجب إلى أنه لم يفكر في الانتقام من رينار بعدما تغلب عليه سابقا حينما كان مدربا لكوت ديفوار وأنه فقط سعيد بالفوز على المغرب.

ميشيل دوساييه يكشف السر البنيني في هزم الأسود (موقع أخبارنا)

وعن واقعة طرد لاعب من بنين قال: "أنا فخور بما قدمه كل اللاعبين بالطبع الطرد أثر علينا وسنفكر في بديل لخالد أدنون في لقاء ربع النهائي".

دوسايي: لم أنتقم من رينار والحظ وقف لجانبنا (موقع صحيفة المنتخب)

وقال مدرب بنين: "أنا لم أنتقم من رينار عقب تجربة كوت ديفوار ولكنني سعيد اليوم وهو حزين هذه هي كرة القدم أرغب في الاحتفال مع اللاعبين".

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