رئيس الزمالك: عواد رقم 1 في مصر وأفضل من حراس المنتخب.. نريد التعاقد معه ولكن

السبت، 06 يوليه 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة

" محمد عواد هو الحارس رقم 1 في مصر".. هكذا تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حارس الإسماعيلي الحالي.

وقال رئيس الزمالك: "محمد عواد هو أفضل حارس في مصر وتعرض للظلم الشديد مؤخرا".

وأضاف في تصريحاته المصورة مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "نعم نرغب في التعاقد مع محمد عواد".

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وأردف "ولكن ذلك سيتم عن طريق الإسماعيلي وبعد موافقة مجلس إدارة الأخير".

وواصل "أنا أحترم الإسماعيلي وشعب الإسماعيلية وأتمنى أن يلعب عواد مع الزمالك، ولكن بعد موافقة إدارة الدراويش على ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "عواد أفضل حارس في مصر وأفضل من كل حراس المنتخب ولم يوقع مع الزمالك حتى الآن".

وفي وقت سابق، مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك وضع خيارين لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك بعد إصابة جنش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الخيار الأول هو محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والخيار الثاني محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة". (طالع التفاصيل)

الزمالك بدأ مفاوضاته بقوة مع عواد وأتم الاتفاق معه على الشروط الشخصية.

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية واهتزت شباكه 38 مرة.

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس.

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