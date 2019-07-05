مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 14:22

كتب : هاني العوضي

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

استنكر فلوران إيبينجي مدرب الكونغو الديموقراطية تقارير قالت إن حارس زيمبابوي تلقى رشوة ليمنح الأول 4 أهداف تساعده على التأهل للدور ثمن النهائي في كأس إفريقيا 2019.

وقال إيبينجي في تصريحات صحفية:"لا حساب لي في فيسبوك، يوجد 60 حسابا يحملون اسمي وصورتي. الحديث عن رشوة لحارس زيمبابوي أمر شرير وشائعة مغرضة وكلام مشين تكتبه الصحافة".

وسحقت الكونغو فريق زيمبابوي بنتيجة 4-صفر لتعبر إلى دور الـ16 كفريق ضمن أفضل من احتلوا المركز الثالث في مجموعاتهم، ويواجه إيبينجي منتخب مدغشقر يوم الأحد.

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وواصل إيبينجي "مدغشقر فاجأت الجميع، فريق قوي للغاية، أهنئهم على ما قدموه. سأتحدث بهدوء بعد البطولة عن الاستمرار أو الرحيل، أشكر شعب الكونغو على الثقة في قيادتي للمنتخب".

ومن جانبه، قال يوسف مولومبو عن المباراة المرتقبة في ملعب الإسكندرية:"وصولنا لهذه المرحلة معجزة، نتسلح بخبرتنا أمام مدغشقر".

بعد السقوط أمام أوغندا ومصر، تمسكت الكونغو بالأمل وهزت شباك زيمبابوي أربع مرات لتعبر إلى الدور ثمن النهائي.

وإذا واصلت الكونغو رحلتها وتأهلت للدور ربع النهائي ستواجه غانا أو تونس.

الكونغو الديموقراطية كأس إفريقيا

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