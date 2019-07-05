مدرب مدغشقر: أعرف الكونغو الديموقراطية جيدا

يثق نيكولا دوبوي مدرب مدغشقر في قدرة فريقه على الاستمرار في مفاجأة الجميع في كأس إفريقيا 2019 حين يواجه الكونغو الديموقراطية يوم الأحد في ثمن نهائي البطولة.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"أتوقع مباراة قوية، استعددنا جيدا ونعرف مواطن القوة والضعف لدى المنافس. الكونغو فريق جيد والتحدي أمامه كبير".

وواصل "مباراة مصيرية في مشوار منتخبنا، الحذر مطلوب من الجميع، وعلينا التحلي بالإصرار والتركيز لتخطي هذه العقبة. لا نخشى المنافس وإنما نحترمه مثلما فعلنا أمام جميع الفرق بالدور الأول".

وأتم "أسعدنا 25 مليون مواطن بمدغشقر، حضور الرئيس يمدنا بالقوة ويحمسنا ويساعدنا. نستطيع كتابة صفحة جديدة في تاريخ مدغشقر، سنظل فخورين بما قدمناه حتى لو توقفت رحلتنا هنا".

ويأمل دوبوي أن تستمر رحلة مدغشقر الجميلة في كأس إفريقيا التي يشارك فيها الفريق لأول مرة في تاريخه.

وأسقطت مدغشقر منتخب نيجيريا لتنتزع صدارة المجموعة الثانية بعد حصدها لأربع نقاط في أول مباراتين بالتعادل أمام غينيا والفوز على بوروندي.

وإذا استطاعت مدغشقر إقصاء الكونغو، ستلعب في الدور ربع النهائي أمام غانا أو تونس.