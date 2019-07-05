هل تُشهِر جنوب إفريقيا سلاحها السري في وجه مصر؟

15 هدفا و5 تمريرات حاسمة، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الجنوب إفريقي.. صاحب هذه الأرقام لم يخض أي دقيقة حتى اللحظة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر تصطدم بـ جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة غدا السبت على استاد القاهرة، وثيمبينكوسي لورتش قد يكون اسما مفاجئا في تشكيلة الأولاد.

ستيورات باكستر مدرب جنوب إفريقيا سيفتقد لجناحه الهجومي ثيمبا زواني لاعب ماميلودي صن داونز، بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

وهنا أبرزت الصحافة في جنوب إفريقيا اسم لورتش المتوهّج محليا، بعد أن همّشه المدرب باكستر في كل مباريات الدور الأول، ولم يدفع به في أي دقيقة.

صحيفة The Citizen الجنوب إفريقي وصفت لورتش بأنه "قادر على تقديم الإضافة لأنه لاعب لا يمكن توقع قراراته، ولديه مخيلة كبيرة على أرض الملعب، وقادر على مراوغة الخصوم وصنع الفرص من العدم".

الصحيفة واصلت وذكرت أن "جنوب إفريقيا افتقدت لاعبا مماثلا طوال الدور الأول، لاعب يتحلى بالجرأة الكافية لأخذ المبادرة، لاعب ذو نظرة خلّاقة وسرعة تمكناه من تخطي المدافعين".

لورتش (25 عاما) يلعب في أورلاندو بايرتس منذ عام 2017، وكان ظاهرة الموسم المحلي، إذ يجيد اللعب كمهاجم صريح وعلى الجناحين، ويتميز بخفة الحركة مع قصر قامته (166 سم).

لكن يبدو أن المدرب الإنجليزي باكستر لا يبدو معجبا كبيرا بـ لورتش، إذ أشركه في 29 دقيقة فقط طوال التصفيات، قبل أن يبقيه بشكل دائم على مقاعد البدلاء في مصر 2019.

باكستر صرّح في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر: "زواني لعب بشكل رائع معنا، إنه لاعب مهم لمنتخبنا".

وأضاف: "هو لاعب مؤثر في عملية التحوّل الهجومي، خلّاق للغاية في الثلث الأخير، ولذا سنفتقد للاعب مميز، إنها ضربة لنا، لكنها تفتح الباب لمشاركة لاعبين آخرين".

واضعا لورتش كبديل محتمل: "لدينا البدائل، مثل (ليبوهانج) مابوي، ولورتش، وفيلا (سيبوسيسو فيلاكازي)".

من جانبه، تحدّث لورتش إلى الصحفيين على هامش تدريب بلاده في القاهرة، ونقلت صحيفة Sport 24 المحلية تصريحاته التي شابها التفاؤل.

وقال لورتش: "أثناء تواجدي على مقاعد البدلاء، أراقب زملائي الذين يلعبون في أوروبا وأتعلّم منهم وهذا يجعلني لاعبا أفضل".

وأضاف: "المدرب ستيورات باكستر لم يتحدث إلي كثيرا، فقط مساعديه يقومون بتشجيعي، يخبروني أن أتحلى بالصبر وأن أنتظر دوري".

وشدد: "علي الانتظار وأن أكون جاهزا عندما يحين دوري، أتدرب لفترة دون خوض المباريات، ولكن ثقتي في نفسي لا تزال عالية، دائما ما أتحلى بالثقة".

وواصل: "هذه الأمور تحدث في عالم كرة القدم، فقط علي أن أتحلى بالقوة وأن أنتظر فرصتي، وعندما تأتيني يجب أن أتحينها".

وتأمل في الحصول على فرصته: "أعتقد أنني جاهز، أدرك أنني لم ألعب منذ مدة، ولكني جاهز للظهور بشكل جيد عندما تأتيني الفرصة. ربما تأثرت لياقتي البدنية لأني لا ألعب، ولكني لا أزال أتحلى بالثقة، يجب أن أنتظر فقط لأجل فرصتي".

وأتم: "إنها بطولة جيدة حتى اللحظة، وأنا سعيد بكوني عنصرا في المنتخب. تعلمت الكثير من الأشياء، وأعتقد أنني سأعود لفريقي بثقة زائدة".

جنوب إفريقيا تأهلت إلى ثُمن النهائي بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، من انتصار على ناميبيا، وهزيمتين أمام كوت ديفوار والمغرب.

فهل يخرُج سلاح البافانا بافانا السري في وجه مصر على حين غرة؟

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