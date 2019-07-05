سيدورف: دفاعنا هو أساس الفريق.. ونيجيريا قوية

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 12:23

كتب : هاني العوضي

كلارنس سيدورف - الكاميرون

قال كلارنس سيدورف نجم هولندا السابق ومدرب الكاميرون حاليا إن تنظيمه لدفاع الفريق هو أساس استراتيجيته كمدير فني يسعى للوصول إلى أبعد مدى ممكن في كأس إفريقيا 2019.

وقال لاعب ميلان السابق في مؤتمر صحفي خاص بمواجهته لنيجيريا في ثمن نهائي كأس إفريقيا يوم السبت:"نتحدث كثيرا عن الضغط من أجل الفوز، هذا ليس جديدا وإنما فطري بالنسبة لي. الكل يعلم قوة المنافسة بين الفريقين، نيجيريا قد تجد في مشاكلها دافعا في المواجهة".

وواصل "تغيير مراكز اللاعبين أمر خاص بي. نيجيريا تتميز بجناحين رائعين. الدفاع بالنسبة لي هو الأساس الذي أبني عليه هجومي".

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ومن جانبه، شدد أندريه أونانا حامي عرين فريق الأسود على صعوبة المباراة قائلا:"أتمنى أن نخرج أفضل ما لدينا في المواجهة".

واستمر "أعتقد أني ولدت مستعد لأي شي. المباراة 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، الأهم هو أن نسجل".

وتواصل الكاميرون رحلة دفاعها عن لقب كأس إفريقيا حين تواجه نيجيريا يوم السبت على ملعب الإسكندرية.

وتأهلت الكاميرون إلى الدور ثمن النهائي كوصيفة للمجموعة السادسة بعد فوزها على غينيا بيساو وتعادلها أمام غانا وبنين.

الكاميرون كأس إفريقيا

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