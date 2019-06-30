لا لإهدار الوقت.. الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي.

مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك وضع خيارين لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك بعد إصابة جنش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الخيار الأول هو محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والخيار الثاني محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة".

وكشف "الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة مع الإسماعيلي لضم محمد عواد، بمقابل التنازل نهائيا عن محمود عبد العاطي "دونجا" – المعار من الزمالك للإسماعيلي – إلى جانب مقابل مادي مع إمكانية انتقال لاعب أو اثنين على سبيل الإعارة إلى الدراويش من أجل إتمام الصفقة".

وواصل "الخيار الثاني سيكون محمد أبو جبل وستكون المفاوضات مقابل مبلغ مالي إلى جانب إمكانية إعارة أحد اللاعبين للفريق السكندري ضمن الصفقة".

FilGoal.com كشف في وقت سابق معايير اختيار الزمالك لحارسه الجديد، بعد إصابة جنش. (طالع التفاصيل)

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية واهتزت شباكه 38 مرة.

محمد أبو جبل صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع سموحة حتى 2021.

وشارك أبو جبل في 33 مباراة الموسم الحالي مع سموحة واهتزت شباكه 38 مرة في الدوري المصري.

ولعب أبو جبل من قبل بقميص الزمالك في الفترة ما بين 2013-14 و2015-16.

مع الزمالك، شارك أبو جبل في 17 مباراة واهتزت شباكه 11 مرة.

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يخضع جنش لعملية جراحية في ألمانيا، ليتحدد بعدها مدة غيابه عن الملاعب والتي لن تقل عن 5 أشهر.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل للمنتخب في أمم إفريقيا من وجهة نظرك من هنا

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف معايير الزمالك لاختيار حارسه الجديد بعد إصابة جنش

في الجول يكشف – تفاصيل خطة الأهلي لضم رمضان "قيمة العرض ومطالب هيدرسفيلد"

خبر في الجول – الزمالك يحول كهربا للتحقيق

الأهلي: الخطيب يكلف مرتجي بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

أنت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا