رغم كارثة الدقيقة الأخيرة.. قائد بنين أفضل لاعب في مباراة المغرب

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 21:23

كتب : عاطف شادي

ستيفن سيسنيو - بنين

ارتكب مخالفة في وقت قاتل حيث لا تُقبَل الهفوات، لكنه لم يندم عليها في النهاية.

اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، اختارت ستيفن سيسنيو، كأفضل لاعب في مباراة بلاده بنين أمام المغرب. (طالع التفاصيل)

بنين صعقت القارة، وأطاحت بالمغرب القوي من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، بعد أن تفوقت 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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سيسنيو قائد بنين المخضرم وأحد أساطيرها الكروية، خاض طوال مسيرته أكثر من 70 مباراة دولية، ولكن إقصاء المغرب سيظل ذكراه الأعظم.

لاعب الوسط صاحب الـ35 عاما كاد أن يبخّر حلم التأهل إلى ربع النهائي، بعد أن ارتكب ركلة جزاء إثر عرقلته لـ أشرف حكيمي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي.

لكن لحسن حظه، ضل حكيم زياش الشباك، وسدد على قائم بنين الأيسر، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي، ثم ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لـ بنين.

وصرّح سيسنيو بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية، المغرب لعب بطريقة تمنع بنين من نقل الكرة".

وأضاف: "سعيد بالفوز والتأهل على حساب منافس قوي وكبير بحجم منتخب المغرب، التركيز كان سلاحنا للفوز بهذه المباراة".

بنين تواجه الفائز من السنغال وأوغندا في ربع النهائي يوم 10 يوليو المقبل في استاد الدفاع الجوي.

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