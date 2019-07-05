السناجب تغتال حلم زياش ورفاقه.. بنين التاريخ

التاريخ كُتب في ملعب السلام.. سناجب بنين تغتال حلم أسود الأطلس وتقصي المغرب من كأس أمم إفريقيا 2019.

وتأهل منتخب بنين إلى ربع نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 عقب التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي ركلات الترجيح سدد لاعبو بنين كل ضرباتهم بنجاح فيما أضاع للمغرب سفيان بوفال ويوسف النصيري ليكتب السناجب التاريخ.

وينتظر منتخب بنين الفائز من لقاء السنغال وأوغندا لملاقاته في ملعب الدفاع الجوي يوم الأربعاء المقبل.

افتتح منتخب بنين أهداف المباراة في الدقيقة 53 عن طريق مويس أديليو إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية قادمة من الناحية اليمنى.

وفي الدقيقة 76 أخطأ مدافع بنين في تشتيت الكرة ليخطفها مبارك بوصوفة ومررها إلى يوسف النصيري الذي سددها مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عرقل مدافع بنين أشرف حكيمي ليحصل الأسود على ركلة جزاء لكن تسديدة حكيم زياش ارتطمت بالقائم الأيسر لتضيع فرصة هدف ذهبي على الأسود.

واستمر التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الأشواط الإضافية ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

شوط سلبي

بداية المباراة جاءت هادئة وانحصر اللعب كثيرا في وسط الملعب ورغم استحواذ المغرب فيما بعد على مجريات المباراة لكن لم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

وجاء أول تهديد من المغرب في الدقيقة 11 بعد تسديدة من زياش ولكنا ذهبت إلى خارج الملعب.

ذلك قبل أن يسدد كرة صاروخية تلك المرة ولكن حارس بنين ساتورنين ألاجبي تصدى لها وارتدت الكرة إلى نور الدين أمرابط الذي مررها ليونس بلهندة لكن تسديدة الأخير ذهبت إلى خارج الملعب.

وفي نهاية الشوط الأول أضاف الحكم دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع لم يحدث فيها أي جديد.

شوط درامي

شهد الشوط الثاني تحولات درامية كثيرة ففي بدايته واصل منتخب المغرب ضغطه الهجومي وسدد نبيل درار الكرة لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

ولكن ما هي إلا دقائق وبالتحديد في الدقيقة 53 ومن ركلة ركنية من الناحية اليمنى حولها مويس أديليو بتسديدة قوية في شباك المغرب ليعلن عن هدف أول لبنين وأول هدف يسكن مرمى أسود الأطلس في البطولة.

ضغط منتخب المغرب بقوة عقب تلقيه الهدف ووصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى 65%.

وفي الدقيقة 76 أخطأ مدافع بنين في تشتيت الكرة ليخطفها مبارك بوصوفة ومررها إلى يوسف النصيري الذي سددها مباشرة في الشباك.

واصل الأسود ضغطهم على دفاع بنين وبالفعل كان لهم ما أرادوا في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع وحصلوا على ركلة جزاء إثر عرقلة أشرف حكيمي.

ولكن تسديدة زياش ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى بنين وضاعت فرصة هدف ذهبي على المغرب وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

طرد وغياب الفرص

في الدقائق الأولى من الشوط الأول الإضافي أشهر الحكام الطرد في وجه لاعب بنين خالد أدينون بعد حصوله على الإنذار الثاني بداعي إضاعة الوقت.

لكن طوال الشوط الأول ورغم سيطرة المغرب على اللقاء لم يكن هناك أي تهديد على مرمى بنين.

ومثلما جاءت أحداث الشوط الأول الإضافي كان نظيره الثاني يشبهه تماما سيطرة مغربية وتكتل دفاعي من بنين خاصة عقب حالة الطرد واعتماد تام على المرتدات.

وسدد فيصل فجر كرة قوية لكن تسديدته مرت بجوار المرمى ذلك قبل أن يسدد زياش كرة خارج الملعب بطريقة غريبة رغم هروبه من الرقابة داخل منطقة الجزاء.

ولم يحدث أي جديد ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح نجح منتخب بنين في تسجيل كل ركلاته الأربعة بنجاح فيما أهدر للمغرب سفيان بوفال ويوسف النصيري لينتهي اللقاء بفوز السناجب.