خاص سراج يكشف لـ في الجول أسباب تأخر إصلاح أرضية ملعب التتش

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 13:16

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي في التتش

كشف محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أسباب تأخر إصلاح أرضية ملعب مختار التتش التي ساءت حالتها خلال الآونة الماضية.

وقال سراج لـFilGoal.com: "فيما يخص أرضية التتش هذا الكلام أقوله لأول مرة لأن الأحاديث زادت في هذا الأمر، النادي الأهلي أول ناد في مصر وإفريقيا اجتمع مع شركة عالمية والمنفذة لأرضية ملاعب روسيا ٢٠١٨ وهي شركة Siss pitches بأحدث التقنيات العالمية (hyprid grass) مثل كل ملاعب أوروبا المميزة".

وأضاف "حدث هذا الأمر في يناير الماضي وهي الشركة التي أصلحت لاحقا أرضيات ملاعب السلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس للأمم إفريقيا".

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وأوضح "تم نزول الملعب وفحصه في بداية يناير الماضي وعمل تقرير فني شامل بذلك، لكن الخطوة تأخرت لعدة أسباب منها أن تلاحم المواسم إفريقيًا مع الدوري لم يسمح بنقل التدريبات في ملعب آخر".

سراج أشار "الوضع تغير الآن خاصة مع وجود وفرة في ملاعب تدريب بديلة جاهزة بمصر على أعلى مستوى بعد البطولة الإفريقية، مع العلم أن الموضوع فنيا لن يتم الانتهاء منه في شهر أو اثنين وذلك لضرورة تغيير نظام الري بالكامل وليس الملعب فقط".

وأتم "لذلك سيتم اختيار التوقيت المناسب قريبا جدا وفقا لرؤية مجلس الإدارة وبما يتماشى فنيا وإداريا مع مواعيد الفريق الأول لكرة القدم الفترة المقبلة".

ويتبقى للأهلي مباراتين فقط في الدوري المصري يخوضهم عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا ضد المقاولون العرب والزمالك.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذي يأتي في المركز الثاني بـ70 نقطة من 31 مباراة.

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