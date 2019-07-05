كاف يجرب تقنية الفيديو في ثمن نهائي كأس إفريقيا

كشف معاذ حجي سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بشكل تجريبي في مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

كاف أعلن في وقت سابق تطبيق التقنية بشكل رسمي بدءا من مباريات ربع النهائي في البطولة.

لكن التقنية سيتم الاعتماد عليها في دور الـ16 بشكل تجريبي كما أوضح حجي الذي قال خلال مؤتمر صحفي: "تم تجربة تقنية الفيديو في مباراتين بالبطولة ولكن بشكل سري لنتأكد من الجودة التقنية ولم تتدخل في قرارات الحكام".

وأضاف "سيتم أيضا تطبيق التقنية بشكل سري في بعض مباريات دور الـ١٦ دون تدخلها بشكل فني في القرارات التحكيمية".

وتابع "قرار اللجنة التنفيذية باستخدام التقنية في ربع النهائي خطوة هامة تستلزم إمكانيات وخبرة كبيرة، تسلمنا واحد في استاد السلام وتمت تجربته "أوفلاين"، وكل الأمور تسير وفق الجدول".

وعن إمكانية إقامة البطولة القارية كل 4 سنوات بدلا من سنتين أشار "بطولة أمم إفريقيا ستقام كل عامين ولا نية لتغييرها ولم نتحدث في هذا الأمر، ولا يوجد أي داع لتغييرها".

وبشأن أنباء التلاعب في مباراة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي كشف حجي "لم نتلق أي خطابات أو شكوى بوجود تلاعب، والكاف لن يتسامح إذا تم اثبات التلاعب".

وشدد "هناك صحيفة في مدغشقر كتبت عن ذلك ولم يؤكد أي شخص ما حدث ولم نتلق أي خطابات أو شكاوى".

وعن عودة بعض الحكام الموقوفين قبل البطولة واستبعاد البعض "استئناف الحكم الجزائري مهدي عبيد الموقوف وصل متأخرا للكاف لذلك لم يتم اتخاذ قرار بشأن عودته عكس جهاد جريشة الحكم المصري الذي تعرض للإيقاف لكنه عاد قبل البطولة".

وعن استقدام فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي "فيفا" للقيام بأعمال سكرتير عام الكاف قال: "فرصة رائعة لتشاركنا سامورا عملية التطوير هنا في إفريقيا وهي الشخص المسؤول الثاني في الاتحاد الدولي، وهي هنا لتسريع عملية الحوكمة والتطوير ومكافحة الفساد ونحن سعداء بوجودها وسطنا".

وأكمل "سنلتقي بها في الجمعية العمومية مع اللجنة المالية والمتابعة والتدقيق والحوكمة. الفيفا ستساعدنا لتعزيز الأداء وتحسين العمل".

ووعد حجي في ختام تصريحاته بزيادة أعداد المنتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين على هامش خطة تطوير الكرة في القارة بأكملها.

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