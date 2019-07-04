نفى رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تحقيق اللجنة في أي شكاوى خاصة بمباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

وقال هاك لـFilGoal.com: "لم تصل لنا أي شكاوى في هذا الصدد".

وأردف "أنا شخصيا لم أسمع بهذا الأمر من الأساس، لم تصل لنا أي شكوى".

وكانت تقارير إفريقية عدة قد زعمت أن حارس زيمبابوي "باع" مباراته الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، ومعها المركز الثالث في المجموعة الأولى بالخسارة 4-0 أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال تقرير ملغاشي نقلته جريدة تايمز لايف الزيمبابوية إن الحارس إلفيس تشيبيدزي تم وعده بأموال لتفويت المباراة للكونغو، ما تسبب في خسارة زيمبابوي بـ4 أهداف.

الكونغو الديمقراطية حققت فوزها الأول على زيمبابوي في البطولة، ومعه حصدت المركز الثالث الذي أهلها للدور الثاني ومواجهة مدغشقر في دور الـ16 للبطولة.

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