فتح متاحف مصر للأفارقة بنفس أسعار الدخول للمصريين بمناسبة كأس الأمم

أعلن خالد العناني وزير الآثار السماح بدخول الجماهير الإفريقية لمتاحف مصر وكافة المناطق السياحية بنفس الرسوم المالية المقررة للمصريين وذلك بمناسبة كأس الأمم الأفريقية ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأشار وزير الآثار في تصريحات صحفية إلى استمرار تطبيق القرار حتى نهاية العام الجاري.

وأبدى وزير الآثار سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الأجانب فى مصر لحضور بطولة الأمم الإفريقية مؤكدا أن مصر أبهرت العالم فى حفل قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات ثم تنظيم أفضل نسخة للبطولة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الآثار احتفالية خاصة للوزراء والسفراء الأفارقة على هامش بطولة الأمم فى مسرح القلعة برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كأس الأمم الإفريقية 2019 تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

مباريات دور الـ16 تبدأ اليوم الجمعة بمواجهتين الأولى: المغرب وبنين، والثانية: السنغال وأوغندا. الفائزان في كلتا المباراتين سيلتقيان معا في ربع النهائي.

وتواجه مصر نظيرتها جنوب إفريقيا غدا السبت على استاد القاهرة.

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